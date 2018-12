Vooralsnog geen proces-verbaal bij lopende procedures fosfaat

Het Openbaar Ministerie zal bij de handhaving van het fosfaatrechten vooralsnog geen proces-verbaal opmaken bij bedrijven waar nog procedures lopen over het aantal fosfaatrechten.

Dat zegt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens een debat woensdag 19 december in de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Helma Lodders diende een motie in die vroeg om coulance bij de handhaving voor bedrijven die nog steeds geen zekerheid hebben over het aantal fosfaatrechten dat ze krijgen.

Overleg gevoerd met NVWA en Openbaar Ministerie

Schouten heeft over de handhaving van het stelsel overleg gevoerd met NVWA en het Openbaar Ministerie. NVWA zal bij handhaving van het gehouden aantal dieren ten opzichte van het aantal fosfaatrechten rekening houden met bedrijven waar de fosfaatrechtenbeschikking nog niet onherroepelijk is. NVWA zal eerst controleren op bedrijven waar wel een onherroepelijke beschikking is.

Schouten: stem fosfaatproductie af op laatste beschikking

“Dit betekent niet dat bedrijven gevrijwaard zijn voor handhaving over kalenderjaar 2018. Deze bedrijven kunnen op een later moment, in of na 2019 alsnog worden gecontroleerd op het aantal dieren dat ze houden in verhouding tot het aantal fosfaatrechten dat ze hebben”, zegt Schouten. Ze adviseert boeren daarom om de fosfaatproductie af te stemmen op de laatste beschikking die een bedrijf heeft ontvangen.

De motie van Lodders was mede ondertekend door CDA, ChristenUnie, D66, SP en GroenLinks, waardoor er al een ruime meerderheid voor is.

Een voorstel van PVV-Kamerlid Barry Madlener om bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel eerst een waarschuwing uit te delen en pas bij een tweede overtreding strafrechtelijk te gaan vervolgen, ontraadde Schouten. Dat zou volgens haar betekenen dat alle boeren zonder waarschuwing onbeperkt fosfaat kunnen gaan produceren, omdat ze niet vervolgd worden. Daarmee is het stelsel niet handhaafbaar, aldus Schouten.