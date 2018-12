Voor het eerst plus uit ruitzaai

De drogestofopbrengst van snijmais geteeld in ruitzaai is dit jaar voor het eerst hoger dan die van de gangbaar gebruikte methoden.

Dat is de belangrijkste conclusie van het derde jaar onderzoek naar de effecten van ruitzaai op opbrengst en kwaliteit van snijmais.

+0,9 ton

De opbrengst bij ruitzaai komt dit jaar uit op 20,6 ton droge stof per hectare. De verse opbrengst ligt op 53,8 ton product en de zetmeelopbrengst komt uit op 7,3 ton per hectare. “Wat betreft de drogestofopbrengst is dat een duidelijk verschil (+0,9 ton) met de gangbare methode, waar we dat in de voorgaande 2 jaren van onderzoek niet zagen”, zegt Herman van Schooten, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research.

Geoogst op 7 september

De proefvelden op PPO-locatie Vredepeel (zandgrond) zijn geoogst op 7 september. Vanwege de droogte is 4 keer beregend. In de rijafstand van 75 centimeter is gevarieerd met bouwlandinjectie voor het ploegen en drijfmest in de rij na het ploegen. Bij ruitzaai, op 37,5 centimeter, is alleen bouwlandinjectie voor het ploegen toegepast.

Later zaaien

In de vorige jaren werd steeds op 20 april gezaaid. Door resultaten in het noorden van het land, zoals op Marwijksoord in Drenthe en bij enkele praktiserende loonbedrijven, is er dit jaar voor gekozen om later te zaaien; op 3 mei. Dat kan de hogere opbrengst verklaren. Van Schooten durft dit echter na één jaar onderzoek nog niet te concluderen. Hij heeft er goede hoop op dat het onderzoek, dat gepland was voor drie jaar, nog een jaar wordt doorgezet. “Als we volgend jaar weer dit effect van meeropbrengst bij ruitzaai zien bij late zaai kunnen we daar meer over zeggen.”