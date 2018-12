Veredeling stuwt droge stofopbrengsten snijmais

De opbrengst van snijmais op rassenproefvelden neemt jaarlijks met 250 kilo drogestof toe.

Daarvan is zo’n 180 kilo te danken aan veredeling, aldus een uiteenzetting door Wageningen Environmental Research. Op de proefvelden van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) nam de gemiddelde opbrengst toe van 16 ton in 1991 en naar 21 ton in 2016. Het niet-genetische deel van de extra opbrengst is te danken aan het weer en management. Wageningen verwacht dat een hogere temperatuur en vroegere zaaidatums een rol spelen.

Verschil proefvelden en de praktijk

Opvallend is dat de praktijk (CBS) maar een jaarlijkse toename heeft van 195 kilo droge stof. In dezelfde tijdsperiode steeg de opbrengst daar van 12 naar 16 ton per hectare. Het verschil tussen de proefvelden en de praktijk is in de loop van de jaren ook nog wat toegenomen.

Genetische achterstand

Voor de lagere productie in de praktijk vermoedt Wageningen een aantal oorzaken. Zo zit er minimaal 3 jaar tussen het eerste jaar van een beproeving en het moment dat het ras in de handel komt. Zodoende is er altijd een genetische achterstand. Verder kiest de praktijk niet alleen rassen op basis van opbrengst. Ook de locatie en bodemvruchtbaarheid kunnen een rol spelen; doorgaans liggen de proefvelden op de betere gronden.

Het CGO toetst de landbouwkundige waarde van nieuwe rasssen van snijmais. Naast opbrengst wordt gekeken naar onder andere kwaliteit, stevigheid en ziekteresistentie. Rassen die door de selectie komen, worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst of de Nationale Lijst.