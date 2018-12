VanDrie neemt snel actie na beelden Animal Rights

De VanDrie Group heeft in haar slachthuis in het Belgische Hasselt een verbeterplan in gang gezet om misstanden bij de slacht, zoals getoond door Animal Rights voortaan niet meer te laten voorkomen.

Dit meldt het bedrijf in een persverklaring. De VanDrie Group neemt de inbreuken op het dierenwelzijn en andere verkeerde situaties in het slachthuis van de VanDrie Group in Hasselt zeer serieus, zo wordt gesteld. “VanDrie België neemt dierenwelzijn en het respecteren van de wetgeving zeer ernstig en veroordeelt met klem de inbreuken die op de video te zien zijn”, aldus de verklaring. Slachtprogramma stopgezet Op 17 december is daarom het slachtprogramma stopgezet “om samen met betrokken autoriteiten intensieve evaluatie en verbetering toe te passen.” Er wordt nog uitgezocht hoe het kon dat medewerkers van de slachterij regels aan de laars lapten. Permanent cameratoezicht De VanDrie Group hecht er groot belang aan dat alle regels goed worden nageleefd. In alle Nederlandse slachterijen van het bedrijf is daarom ook permanent cameratoezicht. Daarnaast publiceert VanDrie zelf pro-actief alle inspectieresultaten van de NVWA betreffende haar kalverslachterijen. Animal Rights publiceerde afgelopen vrijdag de video over de gang van zaken in de Belgische slachterij van VanDrie.