VanDrie: Dier&Recht geeft vertekend beeld kalvergezondheid

De stelling van Stichting Dier&Recht dat meer dan de helft van de Nederlandse kalveren ziek is, geeft geen reëel beeld van de werkelijkheid. Dit stelt de VanDrie Group in een verklaring.

De vleeskalverintegratie heeft kennis genomen van de publicatie van Stichting Dier&Recht en haar rapport over longaandoeningen bij kalveren. Dier&Recht haalt volgens VanDrie haar gegevens uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit onder de titel ’Alternatieve vloeren voor vleeskalveren’ uit 2017. In het rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar het comfort van vloeren in kalverstallen. Daarbij is het effect van het welzijn van vloeren op kalveren getest. Een klein onderdeel van het onderzoek zag toe op de pathologie. Uit de resultaten blijkt dat er afwijkingen op longen worden geconstateerd bij slachterijen. Dit betekent echter niet dat dieren klinisch ziek zijn geworden, stelt VanDrie. Als luchtweginfecties optreden, denk aan snotneuzen, oor-, long of keelontsteking of bronchitis, kunnen deze – hoe klein ook – pathologische sporen achterlaten.

Natuurlijk afweerproces

Deze beschadigingen zijn het gevolg van een natuurlijk afweerproces van de kalveren. Of kalveren daadwerkelijk ziek worden, is afhankelijk van de oorzakelijke agens, virulentie en massaliteit. VanDrie ziet dit bevestigd worden in de praktijk, zo wordt gesteld. Het hoge percentage genoemd door Dier&Recht komt op geen enkele manier overeen met het percentage afkeuringen van longen dat op kalverslachterijen wordt geconstateerd, stelt de onderneming.

Verklaring van VanDrie

“Een goede start van kalveren op de melkveehouderij is van essentieel belang om de kalveren gezond te houden in de kalverhouderij. Het punt rond goede, kwalitatieve biestverstrekking in de eerste levensdagen van het kalf onderstrepen wij net als de Stichting. Dat Dier en Recht daarnaast stelt dat kalveren hoofdzakelijk met melk gevoerd worden, is een misvatting. Gemiddeld krijgt een kalf 275 kilo kalvermelkpoeder, 275 kilo muesli en 30 kilo gehakseld stro. Laat het duidelijk zijn dat de VanDrie Group en andere collega’s in de kalverhouderij alles doen aan de gezondheid van kalveren. Niet voor niets zijn we betrokken in onderzoeken rond bijvoorbeeld de vroegtijdige detectie van longproblematiek en de ventilatie in kalverstallen. Daarnaast werken we intensief samen met de melkveehouderij om beide ketens te versterken, onder andere via het Kalf Volg Systeem. Het gezamenlijk werken aan robuuste, gezonde kalveren is één van de hoofdprioriteiten van de VanDrie Group,” aldus de verklaring.