RFC-leden kunnen sneller weg bij coöperatie

Leden van FrieslandCampina (RFC) kunnen voortaan op elk moment van het jaar vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus 3 maanden (of later) leveren aan een nieuwe afnemer. Dit meldt de Dutch Milk Foundation (DMF), die namens de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de uitvoering van concurrentiebevorderende maatregelen die gesteld zijn bij de fusie tussen FrieslandFoods en Campina.

De eerst mogelijke overgangsdatum voor RFC-leden is 1 april 2019. Tot nog toe kon maar eens per jaar worden overgestapt en was een opzegtermijn van minimaal 6 maanden nodig. De nieuwe overgangstermijn zal tot nader bericht van kracht zijn. DMF zal tijdig bekendmaken wanneer de overgangstermijn (weer) wijzigt. Overigens was een versnelde overstap naar een andere verwerker al enige tijd mogelijk voor groepen melkveehouders, wanneer dit gebeurde met wederzijds goedvinden van partijen. Ook de regeling Beschikbaarstelling Melk is gewijzigd. Na 1 maart 2019 kunnen alleen Arla en DeltaMilk daar nog gebruik van maken. De volumes melk die vertrekkende RFC-leden meenemen, gaan wel ten koste van de melkplas die is gereserveerd voor genoemde 2 bedrijven.