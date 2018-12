Noord-Amerikaanse genetica in opmars

Stieren uit Noord-Amerika ontwikkelen zich positief, blijkt uit de stierindexen van december 2018.

Een hoge melkaanleg zorgt, ondanks regelmatig lage gehalten, dat de NVI-score ook hoog is. Supershot, voormalig nummer 1 genomic stier in de Verenigde Staten, maar in Nederland geboren, staat nu bovenaan de Nederlandse NVI-rangschikking. De stier maakte 4 jaar opzien omdat zijn eerste rieten voor $ 1.000 per dosis werden verkocht. Nu zijn dochters voor de tweede keer hebben gekalfd, stuwen de gezondheidseigenschappen en levensduur hem naar boven.

Reflector op nummer 2

Op nummer 2 staat Reflector, van wie de eerste dochters aan de melk zijn. De uiers van Reflector-dochters zijn uitzonderlijk goed met een fokwaarde van 116. Liefhebbers voor hoge gehalten komen uit bij Bouw Rocky en Balisto. Beide hebben een zeer complete productievererving en een goed exterieur. Daarbij zijn er al duizenden dochters aan de melk, wat de betrouwbaarheid ondersteunt. Uit een snelle analyse blijkt dat de index van stieren verandert als de eerste dochters aan de melk komen en als de dochters met de tweede lactatie bezig zijn. Wie zekerheid in de fokkerij verkiest met een hoge fokwaarde, zal moeten wachten op de tweede kalfsdochters, zo blijkt.

Fun P en Potter P doen het goed

Bij de roodbonte stieren doen de hoornloze stieren Fun P en Potter P het goed. Fun P heeft het voordeel van een hoge exterieur score maar het eiwit percentage zal een breed gebruik in de weg staan. Potter P heeft juist een hoog eiwitpercentage. Het MRIJ-ras verwelkomt Thor als nieuwkomer. Deze Menno-zoon heeft een allround vererving. Toch staat hij nog ruim achter melkvererver Flavio en NVI-koploper Vinkenhof Dirk.