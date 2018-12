Minder BEX-voordeel stikstof over 2018

Het stikstofvoordeel uit BEX (Bedrijfsspecifieke excretie) over 2018 zal lager uitpakken dan over 2017.

Dat verwacht DLV Advies na een analyse van de tot nu toe gemaakte BEX-prognoses die de organisatie verzorgt voor haar klanten.

Het lagere voordeel valt deels te verklaren door de veranderde rekenmethodiek. Dat betekent dat een bedrijf met dezelfde uitgangspunten sowieso een kleiner stikstofvoordeel heeft in 2018 dan vorig jaar.

Flink eiwit voeren

Verder streven veel veehouders binnen de fosfaatwetgeving een hogere melkproductie na. De enige manier om dat te bereiken is door flink eiwit door te voeren. In 2018 waren in sommige gebieden van Nederland grote grasvoorraden aanwezig, waardoor het aandeel in het rantsoen naar verwachting hoger was. Dat leidt ook tot meer eiwit in het rantsoen.

Groter BEX-voordeel met fosfaat

Wat betreft fosfaat is wel een groter BEX-voordeel te zien. DLV verklaart dat uit het feit dat er waarschijnlijk minder fosfor via het krachtvoer is aangevoerd. Ook in de mais van oogst 2017, die vooral in 2018 is opgevoerd, zat minder fosfor dan in de mais die in 2016 geoogst is en een jaar later is gevoerd.

Dit heeft voor veel regio’s in het land een positief effect op het BEX-voordeel. Omdat veel bedrijven mest moeten afvoeren op basis van stikstof, gaat er veelal wel meer fosfaat weg dan nodig. Met name op derogatiebedrijven is het lastig om dat later weer te herstellen.