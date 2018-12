Milcobel houdt november-voorschot gelijk

Het Belgische Milcobel houdt de voorschotprijs voor november gelijk op € 36,30 per 100 kilo.

Dat is de kale melkprijs ex btw, bij een jaarleverantie van 800.000 kilo. Leden met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangen 14 cent per 100 kilo meer.

Milcobel betaalt fors minder

Gemiddeld tot en met november bedraagt de melkprijs van Milcobel € 33,86 per 100 kilo. Daarmee betaalt de Belgische marktleider dit jaar fors minder dan vorig jaar tot en met november. Toen bedroeg de gemiddelde melkprijs tot en met novenber € 37,07 per 100 kilo, ofwel € 3,21 per 100 kilo meer dan nu.

Minder dan FrieslandCampina

Milcobel betaalt met het lopende gemiddelde bijna € 2 per 100 kilo minder dan de basisprijs van FrieslandCampina, maar ruim € 1,00 meer dan Arla.