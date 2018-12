Merendeel broeikasgas op bedrijf door methaan uit koe

Van de broeikasgasproductie op melkveebedrijven komt meer dan de helft uit methaanuitstoot van koeien.

Dat blijkt uit metingen die gedaan zijn op de Koeien&Kansen-bedrijven.

De gemiddelde uitstoot is 1.150 kilo CO 2 per ton melk. De verschillen zijn groot. De CO 2 -productie van de bedrijven loopt uiteen van bijna 1.000 tot bijna 1.300 kilo.

Methaanproductie bij fermentatie van voer

Van het gemiddelde van 1.150 CO 2 -equivalenten komt 628 kilo uit methaan. Deze wordt vooral geproduceerd bij de fermentatie van voer. Een kleiner deel komt uit de opslag van mest. Ook hier zitten verschillen tussen bedrijven. Door een hoge voerefficiëntie en een hoge VEM per kilo droge stof in het voer komt een bedrijf uit op 507 kilo CO 2 -equivalenten per ton melk.

3 bedrijven komen met meer dan 700 kilo veel hoger uit. Op deze bedrijven is de melkproductie per koe fors lager dan op de andere bedrijven. Ook is de VEM-benutting een stuk lager. Er is 900 VEM per kilo melk nodig, terwijl de efficiënt producerende bedrijven maar 840 VEM nodig hebben voor de productie van 1 kilo melk.

Broeikasgasemissie off farm

Met 379 kilo CO 2 -equivalenten neemt de broeikasgasemissie off farm ook een flink deel in beslag. De emissie vindt niet direct op het bedrijf plaats, maar is toe te rekenen aan producten of diensten die worden aangekocht, zoals krachtvoer.