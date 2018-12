MCO Lichtenvoorde moet schadevergoeding betalen

MCO Lichtenvoorde moet minstens € 35.000 plus de directe schade door een kapot thermostaat en gescheurde kleppenblokken van een GEA-melkrobot betalen aan maatschap Stam in Spijk.

Dit blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Zutphen in het geschil tussen de veehouders en de leverancier van melkwinningsapparatuur.

Tekortgeschoten in voorlichting en zorgplicht

De rechtbank rekent het de laatste partij zwaar aan dat die tekort in geschoten in zowel de voorlichting aan het melkveebedrijf als in de zorgplicht en het onderhoud van de apparatuur. Volgens uitspraak heeft MCO regelmatig traag gereageerd op klachten en geprobeerd de schuld af te wijzen, dan wel de verantwoordelijkheid ontrecht bij de veehouders neer te leggen.

Uierontsteking door ontbreken zeefjes

De maatschap moest vele tientallen melkkoeien afvoeren vanwege uiterontsteking, die voorkomen had kunnen worden als zeefjes voor de melksensoren van de robots waren geplaatst, een mogelijkheid waar MCO niet op had gewezen. Ook hadden eerder problemen met een kapot thermostaat van de melkrobot en daardoor gescheurde kleppenblokken, problemen met renigingsmiddel en scherpe randen van verkeerd afgeslepen balken kunnen worden opgelost.

De maatschap moet nu een nieuw rapport over de geleden directe schade indienn, waarop MCO met een tegenrapport kan antwoorden. De rechtbank besluit uiteindelijk over de hoogte van de schadevergoeding.