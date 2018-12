Lichte stijging gemiddelde melkprijs oktober

De berekende Europese voorschotmelkprijzen komen in oktober uit op € 34,82 per 100 kilo standaardmelk.

Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland, European Dairy Farmers en ZuivelNL. Daarmee ligt de prijs in oktober € 0,13 hoger dan in september. Ten opzichte van oktober vorig jaar ligt de prijs € 2,61 lager.

Sterkste stijging bij FrieslandCampina

In oktober werd de sterkste melkprijsstijging gerealiseerd door FrieslandCampina, Müller (Leppersdorf), Hochwald en Dairy Crest. Deze zuivelaars verhoogden hun melkprijzen met € 1 per 100 kilo. De sterkste prijsdaling is voor Danone, dat de prijs met € 3,50 verlaagde.

Gemiddelde voorschotmelkprijs gaat dalen

Gezien de aankondigde melkprijzen in Europa, is de verwachting dat de gemiddelde voorschotmelkprijs gaat dalen. DMK en Arla hebben weliswaar aangekondigd hun melkprijs in november niet te veranderen, maar in december met € 1 te verlagen.

Royal A-Ware en FrieslandCampina verlagen in november met respectievelijk € 1,50 en € 0,70 per 100 kilo, terwijl voor december geen wijziging is aangekondigd. Sanvencia, Lactalis en Granarolo houden de rest van het jaar vast aan de huidige melkprijzen.