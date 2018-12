LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten ligt ondanks herstelacties, afroming en de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders nog boven het fosfaatplafond.

Het ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven. Ook wanneer de rechten die ten onrechte aan vleesveehouders zijn toegekend niet worden meegerekend, zijn er meer fosfaatrechten toegekend dan het sectorplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. In totaal bedroeg het aantal rechten in de markt op 28 november circa 85,7 miljoen kilo fosfaat.

Schouten: geen ruimte voor extra rechten

De Europese Commissie heeft aangegeven dat Nederland het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond moet brengen. “Dit betekent dat ik geen ruimte heb om extra rechten uit te geven”, schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De fosfaatbank zal daarom voorlopig niet open gaan. Daarnaast roep Schouten alle vleesveehouders nogmaals op om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten overschrijdt het fosfaatplafond. De Tweede Kamer debatteert donderdag 13 december over het fosfaatrechtenstelsel. - Foto: Ronald Hissink

238.000 kilo fosfaatrechten extra na bezwaar

In totaal zijn tot 28 november 8.076 bezwaren tegen de beschikte fosfaatrechten ingediend. Van de 4.740 afgehandelde bezwaren zijn er 2.198 (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Hierdoor is ongeveer 238.000 kilo extra fosfaatrechten toegekend. Dat komt overeen met ongeveer 108 kilo fosfaat per bezwaar (circa 2 koeien). In veel gevallen kwam dit doordat veehouders konden aantonen dat ze meer melk produceerden dan bij RVO.nl bekend was, of dat de fosfaattoestand van de bodem anders was dan bekend bij RVO.nl.

Knelgevallenregeling

Voor de 470 bedrijven die zijn aangemerkt als knelgeval is 269.000 kilo fosfaat extra toegekend. In totaal waren er 2.804 aanmeldingen voor de knelgevallenregeling, waarvan er nog 844 beoordeeld moeten worden.

Het aantal rechten in de markt was op 28 november circa 85,7 miljoen kilogram fosfaat

Afroming en terughalen fosfaatrechten

Via afroming en het terughalen van fosfaatrechten bij vleesveehouders kunnen ongeveer 460.000 kilo fosfaatrechten terugkomen bij RVO.nl. Via de verplichte afroming van 10% bij de handel in fosfaatrechten is 251.000 kilo fosfaat teruggekomen in de fosfaatbank. Via de transacties die nog niet verwerkt zijn, kan nog 44.000 kilo fosfaat in de fosfaatbank terechtkomen. Schouten verwacht aan het eind van het jaar ongeveer 300.000 kilo fosfaat terug te hebben via afroming.

Herbeschikkingen vleesvee

Bij de 5.555 herbeschikkingen van fosfaatrechten voor vleesveehouders is het aantal uitgegeven fosfaatrechten 319.000 kilo verlaagd. Het ministerie had hier fosfaatrechten toegekend aan vee waarvoor ze niet bedoeld waren. Het gaat dan om jongvee bestemd voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt. Jongvee met de bedoeling om een kalf te krijgen valt wel onder het fosfaatrechtenstelsel.

Voor de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders hebben zich 1.955 vleesveehouders aangemeld, die in totaal 140.000 kilo fosfaatrechten hebben. “Er zijn tot nu toe 1.454 meldingen beoordeeld, waarvan 481 ondernemingen beschikten over fosfaatrechten. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal ca. 55.000 kilogram aan fosfaatrechten is ingeleverd. 501 meldingen moeten nog beoordeeld worden. Indien deze ondernemers voldoen aan de voorwaarden zal de ca. 55.000 kilogram dus nog oplopen richting de 140.000 kilogram”, schrijft Schouten.

Fosfaatproductie melkvee

Schouten benadrukt in haar brief dat het aantal fosfaatrechten in overeenstemming moet worden gebracht met de fosfaatproductie van melkvee. Jongvee dat op een vleesveehouderij wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen, moet wel fosfaatrechten hebben, maar wordt door het CBS bij de bepaling van de fosfaatproductie niet meegerekend als melkvee, maar onder de categorie ‘overig’. Schouten verwacht dat dit om 460.000 kilo fosfaatrechten gaat. Ook als er evenveel fosfaatrechten zijn als het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat toe staat, kan de werkelijke productie afwijken. Dit kan bijvoorbeeld als de fosfaatexcretie anders is door de samenstelling van het voer of wanneer niet alle fosfaatrechten benut worden.

‘Niet geschoven met fosfaatplafond’

Op verzoek van de Tweede Kamer reageert Schouten in haar brief ook op de publicatie van V-focus, waarin wordt geconstateerd dat er wordt geschoven met het fosfaatplafond. Schouten zegt dat dit onjuist is. Het fosfaatrechtenstelsel geen gevolgen heeft voor de wijze waarop CBS de fosfaat- en stikstofproductie berekend. De indeling van de diercategorieën is niet gewijzigd. Ook de stellingen in het artikel dat er ruimte zou zijn voor de melkveehouderij als onterecht toegekende fosfaatrechten worden teruggehaald, is onjuist, aldus Schouten.

Individueel disproportionele last aantonen

In reactie op de brandbrief van agrarische advocaten over de langdurige procedures reageert Schouten dat bezwaarmakers als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven extra informatie mogen aanleveren waarmee een individueel disproportionele last kan worden aangetoond. Als die informatie er is, neemt RVO.nl zo snel mogelijk een besluit. “Daarmee wordt dus niet gewacht tot na de uitspraak van het CBb begin 2019”, aldus Schouten.