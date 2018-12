Krimp veestapel leidt tot minder inseminaties met melkveerassen

De krimp van de veestapel door fosfaat heeft beperkte gevolgen voor het aantal inseminaties.

De krimp van de Nederlandse veestapel als gevolg van fosfaat heeft geringe gevolgen voor het aantal inseminaties, maar heeft wel meer impact op de verdeling van inseminaties tussen melkveerassen en vleesrassen, met name Belgisch witblauw. Dat blijkt uit de voorlopige inseminatiecijfers verzameld door CRV in de CRV Jaarstatistieken.

11.000 inseminaties minder

In totaal zijn er 11.000 inseminaties minder verricht dan in het voorgaande boekjaar. In boekjaar 2017-2018 zijn op een haar na 3 miljoen inseminaties verricht. Hiervan zijn 2,05 miljoen inseminaties verricht met sperma van melkveerassen en bijna 947.000 inseminaties met vleesveerassen. Daarvan bestaat het leeuwendeel – bijna 931.000 inseminatie – uit Belgisch witblauw, een toename van 127.000 inseminaties.

Roodbont Holstein verliest meer aandeel dan zwartbont

Van de melkveerassen tekent zwartbont Holstein in 2018 voor 1,45 miljoen inseminaties. Dat zijn er toch 100.000 minder dan in 2017 ofwel een verlies van 7%. Roodbont Holstein verliest relatief meer. Dit ras komt uit op afgerond 398.000 inseminaties. Dat is 8,5% minder dan de gerealiseerde 472.000 inseminaties in 2017.

Buitenlandse melkrassen

Ook de inseminaties met buitenlandse melkrassen zijn afgenomen. Montbéliarde daalt nog geen 600 inseminaties naar 27.800 inseminaties. Fleckvieh daalt met 6.500 inseminaties naar 68.500 en ook de Scandinavische rassen (Zweeds, Noors en Deens roodbont) dalen met 1.500 inseminaties naar een totaal van 28.800 inseminaties.

Jersey en Brown Swiss boeken lichte winst

Tegen de stroom in boeken Jersey en Brown Swiss juist enige winst. Jersey groeit met een paar honderd inseminaties naar 14.275 inseminaties, Brown Swiss zet met 1.300 rietjes extra het totaal op 31.370. Hoewel het totaal aantal inseminaties van de buitenlandse melkveerassen is gedaald van 74.000 naar 68.500, is het marktaandeel binnen de afzet melkveesperma licht gestegen van 7,1 naar 7,8%.