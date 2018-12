Hoge kostprijs voor melk in Nederland

Nederland kent na Duitsland de hoogste kostprijs van standaard melk met 4% vet en 3,3% eiwit.

In Nederland is de kostprijs in 2017 ruim € 40 per 100 kilo melk; in Duitsland is dat € 41. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de belangrijkste melk exporterende landen van IFCN (International Farm Comparison Network). IFCN maakt maandelijks een vergelijking tussen de Nederlandse melkveehouderij en andere exporterende zuivellanden via een specifiek kengetal.

Van de € 40 kosten per 100 kilo melk op het Nederlandse melkveebedrijf zijn € 11 berekende en dus niet-betaalde kosten voor eigen arbeid en berekende rente van eigen grond.

Lage kostprijzen in Frankrijk en Ierland

Binnen Europa is de kostprijs van standaard melk in Frankrijk en Ierland het laagst met minder dan € 35 per 100 kilo melk. Polen heeft de minste betaalde kosten, maar heeft wel de hoogste berekende kosten, zodat een kostprijs van ruim € 38 per 100 kilo melk bereikt wordt.

Kostprijs buiten Europa lager

De kostprijs van melk buiten Europa is lager dan in Europa. In de meeste belangrijke zuivellanden ligt de kostprijs van melk onder de € 30 per 100 kilo melk. In Australië en Nieuw-Zeeland is de kostprijs het laagst met € 26 per 100 kilo melk.

Op bedrijven in de Verenigde Staten met 1.100 koeien is deze € 28 per 100 kilo melk. Opvallend in de Verenigde Staten is wel dat er nauwelijks berekende kosten zijn en dat bijna alle kosten ook daadwerkelijk betaald moeten worden.