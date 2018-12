GMP+ erkent deze veevoerders en wijst op risico‘s

GMP+ staat het gebruik van nieuwe veevoeders toe. Ook heeft de veevoercontroleur nieuwe risicobeoordeling gepubliceerd.

Deze producten mogen volgens de lijst van GMP+ als nieuwe veevoermiddelen worden gebruikt:

met formaldehyde ontsloten lijnzaad

producten uit de bioraffinage van gras

melkingrediënten waarvan de hoogwaardige variant wordt gebruikt voor babyvoeding

Ook is van een aantal bestaande voedermiddelen een nieuwe risicobeoordeling gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat mais moet worden gecontroleerd op een nieuw gevaar: vervuiling met T2/H2-toxines. Deze gifstoffen zijn metabolieten van fusariumschimmels op mais. Een te hoge besmetting met deze gifstoffen kan zeer schadelijk zijn voor vee (en mens).

Giftige stoffen die bij verwerking ontstaan

De lijst is bedoeld voor veevoerhandelaren en producenten, die alert moeten zijn op te hoge concentraties van ongewenste stoffen in het voer. Regelmatig blijken bij verwerkingsprocessen giftige stoffen te kunnen ontstaan of te blijven hangen. Zo is er bij producten uit de bioraffinage van gras kans op zware metalen en kunnen in hennepvezels ook giftige stoffen worden aangetroffen. Hetzelfde geldt voor palmvetzuurdestillaten, ook daar kunnen giftige stoffen en nikkel in voorkomen.

Meestal is de industrie alert op deze risico‘s, maar regelmatig komen nieuwe gevaren in beeld. Daar wijst onder meer GMP+ op.