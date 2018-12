FrieslandCampina op overnamepad in VS

FrieslandCampina verwerft de activiteiten van Best Cheese Corporation USA en rondt daarmee een tweede overname in de VS af.

Samen met de eerder deze maand aangekondigde verwerving van Jana Foods zal deze overeenkomst de positie van FrieslandCampina op de Amerikaanse consumentenmarkt verder versterken. De overname zou aanvankelijk eerder plaatsvinden, maar kennelijk duurde het boekenonderzoek langer dan verwacht.

Strategische groeimarkt

Best Cheese Corporation voert in de VS merken als Parrano, Robusto, Melkbus en verschillende Gouda-soorten, gemaakt van koeien-, geiten- of schapenmelk. Directeur Roel van Neerbos, van RFC Consumer Dairy: “Het Amerikaanse continent is voor ons een strategische groeimarkt. Met beide overnames kunnen we onze kaasactiviteiten in de regio verder uitbreiden.”

Best Cheese zal volledig worden geïntegreerd in FrieslandCampina Consumer Dairy U.S.A. Hoeveel FrieslandCampina neertelt voor de overname, wordt niet bekend gemaakt.