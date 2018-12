FrieslandCampina laat mozzarella maken bij DMK

Het Duitse DMK gaat met ingang van 2019 mozzarellakaas maken voor FrieslandCampina in Georgsmarienhütte, zo hebben beide bedrijven bekendgemaakt.

FrieslandCampina levert daarvoor ledenmelk, kennis en recepten en gaat de mozzarellakaas zelf vermarkten. DMK zorgt voor productiefaciliteiten en expertise. Om aan de wensen van FrieslandCampina te kunnen voldoen, gaat DMK de locatie Georgsmarienhütte (nabij Osnabrück) verder moderniseren en uitbreiden.

Over de waarde van het contract en het volume melk dat zal worden verwerkt in de DMK-fabriek, worden geen uitspraken gedaan. Het mag echter worden aangenomen dat de productie groter zal zijn dan in de RFC-vestiging in Bree, te meer daar FrieslandCampina aangeeft te willen groeien in mozzarella. Hoewel RFC nu samenwerkt met DMK, sluit het niet uit dat het ooit zelf weer in de mozzarella-productie stapt.

Stap in nieuwe kaasstrategie van FrieslandCampina

Voor beide partijen is het een win-situatie, zo geven ze aan. Directeur Hans Meeuwis van de divisie basiszuivel geeft aan dat hiermee groei mogelijk is zonder zelf te hoeven bouwen. CEO Ingo Müller van DMK stelt dat hij met de overeenkomst in staat is de productiecapaciteit optimaal te benutten.

De overeenkomst past goed in de nieuwe kaasstrategie van FrieslandCampina, die onder meer inhoudt dat het sterke merkkaasposities wil opbouwen en de private label posities in kaas wil versterken. Streven daarbij is dat het bedrijf de productieportfolio wil aanpassen in lijn met marktverwachtingen over gezondheid, duurzaamheid en smaak. Voorbeelden als Noord-Hollandse kaas met het Rode Zegel, Vlog en Clean. Ook wil het nieuwe industriële kaassoorten toevoegen, zoals mozzarella, om waarde te creëren en wereldwijd meer markten aan te boren.