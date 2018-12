FrieslandCampina koopt weer kaasimporteur

FrieslandCampina neemt de Spaanse kaasverpakker en distributeur Millán Vicente over.

Hiermee hoopt de zuivelreus zijn marktpositie in Spanje en Portugal te kunnen versterken, meldt Roel van Neerbos, directeur consumentenzuivel.

Derde serieuze kaasacquisitie

De overname is de derde kaasacquisitie in korte tijd. CEO Hein Schumacher vertelde onlangs dat hij serieus werk wil maken van een beter renderende kaasdivisie. In augustus kondigde FrieslandCampina de overname van Best Cheese aan (de gesprekken over de overname van de Amerikaanse activiteiten lopen overigens nog), vorige week die van Jana Foods in de VS en nu dus van Millán Vicente. Dit bedrijf, dat in Zaragoza is gevestigd en in 1995 is opgericht, is al jarenlang een belangrijke partner van FrieslandCampina in Spanje. Er zijn 90 medewerkers in dienst. Het bedrijf wordt volledig geïntegreerd in de Iberische activiteiten van FrieslandCampina, zo meldt het laatste bedrijf, maar CEO Antonio Millán blijft voorlopig nog wel betrokken.

Kaasmakerij gerenoveerd

FrieslandCampina heeft ook bekendgemaakt dat het kaasmakerij 1 heeft gerenoveerd en heropend. Er zijn een nieuw plafond, afzuiging en ledverlichting gekomen. Tegelijkertijd is een installatie in gebruik genomen waarmee biogas wordt gewonnen uit het zuiveringsslib van de eigen waterzuiveringsinstallatie. Hiermee wordt uitstoot van schadelijke gassen beperkt, energie bespaard en ‘schoner’ slib afgevoerd.

De fabriek in Bedum verwerk nu circa 1 miljard kilo melk tot kaas en wei. Er is een nieuwe fabriek naast gepland met een capaciteit van 1,25 miljard kilo melk per jaar.