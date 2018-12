FrieslandCampina koopt kaasimporteur in VS

FrieslandCampina neemt kaasimporteur en distributeur Jana Foods in de Verenigde Staten (VS) over.

Doel van de overname is het versterken van de positie op de Amerikaanse markt en daar dichter bij de consument komen te zitten, aldus het persbericht. De producten van FrieslandCampina in de Verenigde Staten bestaan uit een breed assortiment geïmporteerde Nederlandse speciaalkazen. “Deze acquisitie ondersteunt onze strategie om onze kaasactiviteiten te laten groeien. Hiermee kunnen we een breder portfolio van producten bieden voor de Amerikaanse markt”, aldus directeur Roel van Neerbos van Consumer Dairy. Verkoop kazen uit meerdere landen Jana Foods is opgericht in 1995 en heeft 3 verkoopkantoren: in New Jersey, Miami en San Francisco. Het importeert en verkoopt de Nederlandse kaas van FrieslandCampina in de Verenigde Staten, samen met andere kazen uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Australië, Ierland en andere landen. FrieslandCampina onderhandelt nog steeds over de overname van de Amerikaanse activiteiten van Best Cheese.