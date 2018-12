Fosfaatbank blijft voorlopig dicht

De fosfaatbank blijft dicht zolang er nog gerechtelijke uitspraken moeten worden gedaan in het fosfaatrechtendossier.

Minister Carola Schouten van LNV staat achter een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts en Helma Lodders die vraagt om de fosfaatbank in te zetten om een nieuwe generieke korting te voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat de bank dicht blijft zolang er nog rechtszaken lopen. De motie werd donderdag 20 december aangenomen met alleen de stemmen van SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks tegen.

Meer fosfaatrechten in markt brengen

Door de vele procedures die nog lopen in het fosfaatdossier is de verwachting dat de overheid nog meer fosfaatrechten in de markt zal moeten brengen. Door de fosfaatbank niet te openen, kan de overheid het aantal rechten dat in de markt is in beperkte mate begrenzen. Dit moet bijdragen om onder het fosfaatplafond te komen en daarmee om een eventuele nieuwe generieke korting te voorkomen.

Door rechter toegekende rechten niet uit fosfaatbank

Schouten benadrukt dat er geen direct verband is tussen de rechten in de fosfaatbank en de rechten die verstrekt moeten worden aan bedrijven als de rechter dat zegt. Als de rechter oordeelt dat een boer rechten moet krijgen, dan kan de minister niet anders dan die verstrekken, ook als het aantal uitgegeven rechten of de werkelijke fosfaatproductie daardoor het plafond zou overschrijden. De door de rechter toegekende rechten komen niet uit de fosfaatbank.

Jonge en grondgebonden boeren

Het ministerie kan het aantal rechten dat in de markt is wel beïnvloeden door de fosfaatbank nog niet te openen. De fosfaatrechten uit de fosfaatbank kunnen allen verstrekt worden aan jonge en grondgebonden boeren. Dat is in de wet opgenomen.

De motie van Geurts en Lodders lijkt erg op een eerder aangenomen motie, waar ze vroegen de fosfaatbank niet te openen zolang er nog procedures lopen.