Fonterra verlaagt melkprijsprognose voor seizoen tot juli

Fonterra verlaagt de melkprijsprognose voor het nu lopende seizoen tot en met juni naar omgerekend € 27,64 tot € 29,02.

Tot nog toe lag de brandbreedte van de prognose tussen de € 28,77 en € 29,94 per 100 kilo melk.

Oplopende eigen melkaanvoer

Aanleiding voor de minder rooskleurige verwachting is de oplopende eigen melkaanvoer (verwachting +3%), de royale beschikbaarheid van melk mondiaal en de matige afzetvooruitzichten door geopolitieke spanningen. Fonterra gaat ervan uit dat de melkaanvoer in de VS met 1% stijgt, terwijl die in Europa vlak blijft vanwege droogte en oplopende voerkosten.

Dividend-uitbetaling

De verwachting voor de dividend-uitbetaling wordt overeind gehouden en blijft staan op 15 tot 21 cent per aandeel.

Vraag uit Azië blijft goed

De vraag vanuit China en andere delen van Azië blijft voorlopig nog wel goed, verwacht voorzitter John Monaghan, maar elders zijn de afzetvooruitzichten iets minder.

Schuldenreductieprogramma

Fonterra houdt ondertussen de lopende activiteiten tegen het licht en is druk bezig met een schuldenreductieprogramma. Het wil dit lopende boekjaar een klein € 500 miljoen aan schuld opruimen. Een van de middelen daartoe is het afstoten van activiteiten, zoals de ijsproductie in Nieuw-Zeeland. Tegelijkertijd trekt het ook weer de beurs, bijvoorbeeld voor het volledig terugkopen van de Darnum-melkpoederfabriek in Australië. Die was deels van Beingmate. Dit bedrijf blijft ingrediënten kopen van Fonterra.

Enige tijd geleden werd er ook over gespeculeerd dat Fonterra de activiteiten in Chili (Soprole) zou willen verkopen, maar daar is ditmaal niets over gezegd.