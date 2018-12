Directeur LTO Noord: inzet fosfaat had beter gemoeten

LTO Noord-directeur Eise van der Sluis erkent dat LTO Nederland steken heeft laten vallen in de belangenbehartiging van boeren in het fosfaatdossier.

Dat zegt Van der Sluis in de regionale krant Tubantia. “Er zijn veel boeren gigantisch in de knel gekomen. We waren niet als enige verantwoordelijk, maar dit had van onze kant veel beter gemoeten”, zegt hij in de krant voor Oost-Nederland.

De kritiek op LTO neemt toe, met name vanuit de melkveehouderij. De belangenbehartiging in het melkveehouderijdossier speelt hierbij een belangrijke rol. Melkveehouders vinden dat hun belangen onvoldoende zijn behartigd.

‘Niet zwartepieten, maar vooruitkijken’

Tijdens een debat in de Tweede Kamer vorig week sprak landbouwminister Carola Schouten ook over de ‘schuld-vraag’. Ze zei dat iedereen eraan heeft bijgedragen dat de melkveehouderij nu in deze moeilijke positie zit; de belangenorganisaties, politiek, financiers, maar ook boeren zelf. “Maar laten we niet zwartepieten, maar vooruitkijken”, zei Schouten.

Als je ophoudt met het melkquotum en je weet dat je met je fosfaatvolume al redelijk in de problemen zit, dan kun je de uitkomst voorspellen

Van der Sluis deelt die mening. “De rijksoverheid bleef vergunningen afgeven, de Rabobank bleef financieren en de boeren zelf bleven investeren. Maar als je ophoudt met het melkquotum en je weet dat je met je fosfaatvolume al redelijk in de problemen zit, dan kun je de uitkomst voorspellen. Ik zeg niet dat LTO heeft zitten pitten, die heeft wel degelijk geluiden afgegeven naar het kabinet en ook naar de achterban. Maar toch is het misgegaan, en daarin heeft LTO natuurlijk ook wel haar aandeel gehad”, zegt hij.

LTO Nederland reageert nu niet op de uitingen van de directeur van LTO Noord.