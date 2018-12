DOC Kaas verlaagt ruim € 1, A-ware houdt prijs gelijk

DOC Kaas verlaagt de voorschotmelkprijs over december met € 1,03 per 100 kilo naar € 33,68 per 100 kilo. A-ware houdt de melkprijs voor december gelijk aan die van november.

Het moederbedrijf van DOC, DMK, verlaagt de prestatieprijs over december van € 34,50 naar € 33,50 per 100 kilo. Dit bedrag is inclusief 65 cent Milkmaster Bonus en 35 cent logistiektoeslag. In wezen zijn de basisprijzen bij DMK en DOC Kaas gelijk, maar DMK noteert een melkprijs bij 4% vet en 3,4% eiwit, terwijl DOC Kaas dit doet bij 4,41% vet en 3,47% eiwit.

De voorschotprijs van DOC Kaas over het hele jaar komt uit op minimaal € 33,07 per 100 kilo. De maximale voorschotprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 35,60 per 100 kilo. Dat is € 2,67 minder dan vorig jaar. De finale melkprijs kan nog worden beïnvloed door een eventuele nabetaling.

Melkprijs op wereldmarkt in dalende lijn

DMK verklaart de lagere melkprijs over december vanuit een lagere wereldmarktprijs. De GDT-index stond per week 47 liefst 31 punten lager dan 2 weken daarvoor. De Kieler grondstofwaarde is vergeleken met een maand eerder 1,7 cent per kilo gedaald naar 29,7 cent. Ondertussen is geen herstel van de boterprijs opgetreden, wat normaal wel het geval is tegen het einde van het jaar. Daarbij is de prijs voor foliekaas gedaald. Klein lichtpuntje is dat de prijzen voor mageremelkpoeder iets beter zijn, aldus DMK in zijn maandelijkse nieuwsbrief aan de leden.

A-ware betaalt kale prijs van € 33,31 in december

Leveranciers van A-ware met een jaarleverantie van 800.000 kilo ontvangen een kale melkprijs van € 33,31 per 100 kilo. Boeren met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, die alle toeslagen meepakken, ontvangen maximaal € 37,55 per 100 kilo.

Over het hele jaar berekend, betaalt Royal A-ware een minimale melkprijs van € 34,61 per 100 kilo. Dat is € 1,54 meer dan DOC Kaas betaalt en 89 cent minder dan FrieslandCampina doet.

Inclusief alle toeslagen (dus ook inclusief € 2,00 AH-toeslag) betaalt A-ware een melkprijs van € 38,85, terwijl FrieslandCampina € 37,03 betaalt (+41 cent interim-uitkering) en DOC Kaas € 36,21 uitkeert.