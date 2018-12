DOC Kaas gaat melkvet beter waarderen

DOC Kaas betaalt vanaf 1 januari 2019 hetzelfde bedrag per kilo voor zowel melkvet als -eiwit.

De coöperatie volgt daarmee het voorbeeld van DMK in Duitsland. Het besluit hierover is woensdag 19 december genomen op de ledenraadsvergadering van DOC Kaas. Dit jaar is de uitbetalingsverhouding voor vet en eiwit bij DOC Kaas nog 1:2.

Vrijwillig overstappen naar VLOG-melk

Een ander besluit dat op de ledenraad is genomen, is dat coöperatieleden vanaf 1 maart 2019 vrijwillig kunnen overstappen naar VLOG-melk. Daarvoor ontvangen ze een toeslag van 1 cent per kilo bovenop de bestaande melkprijs, zo meldt voorzitter Arjan Schimmel. Het volgende instapmoment voor VLOG is 1 juni, meldt DMK. Alle andere toeslagen blijven ongewijzigd. Het stimuleren van VLOG past in de kaasstrategie van moederconcern DMK. Het wil met meer natuurlijker producten een groter deel van de aangevoerde melk tot meerwaarde brengen.

De leden van DOC Kaas kunnen vanaf maart ook overstappen naar de leverantie van VLOG-melk voor de kaasproductie. - Foto: DOC Kaas

Voorbeeld van Milcobel

DOC Kaas en DMK volgen met deze stap het voorbeeld van het Belgische Milcobel, dat per februari van dit jaar de uitbetaling per kilo vet en eiwit gelijk trok. Reden voor de betere uitbetaling voor melkvet is de hogere waarde die vet de afgelopen jaren in de markt heeft gekregen. Deze betere waardering is volgens coöperatiedirecteur Klaus Hein van DMK voorlopig een blijvend verschijnsel.

Gestaag dalend vetgehalte

Naast een betere waardering door de consument is ook het gestaag dalende vetgehalte in de melk een oorzaak van de krapte op de markt voor boter en room (en van de daar uit voortvloeiende hogere prijzen). Bij DMK zelf is het gemiddelde vetgehalte in de ledenmelk in de laatste 2 jaren bijvoorbeeld met bijna een tiende procentpunt gedaald, van 4,1% in 2016 naar 4,01% in 2018, zo meldt ledenblad Milchwelt.