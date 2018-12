DMK verwacht naast ledenverlies ook melk erbij

Het Duitse DMK ontvangt in het nieuwe jaar 2019 ongeveer 118 miljoen kilo melk erbij van nieuwe leveranciers.

Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt op ledenbijeenkomsten en wordt bevestigd door een woordvoerder.

Volgens sommige geluiden komt deze extra melk van particuliere verwerker Frischli en van een kleine leverancierscoöperatie. Dat wil DMK niet bevestigen.

Verlies compenseren

Met deze aanvoer, met loonproductie voor onder meer Arla en Fude & Serrahn (550 miljoen kilo) en met sluiting van fabrieken, wil DMK het verwachte verlies van 900 miljoen kilo melk compenseren. Deze melk is van leden die 2 jaar terug hebben opgezegd en nu vertrekken naar allerlei andere verwerkers, zoals Moers Frischeprodukte (toeleverancier van onder meer Dr Oetker), Uelzena en anderen. De overblijvende leden van DMK compenseren het vertrek van de honderden leden wel deels met een hogere melkaanvoer per bedrijf, maar de droogte houdt de aanvoerstijging dit jaar beperkt. Veel Duitse melkveehouders kampen met krappe voorraden ruwvoer als gevolg van de droogte afgelopen zomer.

Fude & Serrahn

De voorgenomen fabriekssluitingen zijn al eerder aangekondigd, evenals sommige samenwerkingsovereenkomsten. DMK produceert in de vestiging in Nordhackstedt kaas (mozzarella en Goudse) voor Arla. In Hohenwestedt (van oorsprong een boterfabriek) wordt met 50% dochter Fude en Serrahn samengewerkt. Fude & Serrahn heeft in de afgelopen jaren meer fabrieken van DMK en anderen overgenomen en/of deels overgenomen.

Fude & Serrahn is van oorsprong een handelsbedrijf, maar is steeds meer ook zelf actief als melkverwerker en dus ook concurrent van DMK. Het bedrijf is actief in zowel de productie van toetjes, kaas als room en boter.