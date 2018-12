Criteria ‘On the way to PlanetProof’ bekend

Daarmee volgt de zuivel de groente- en fruitsector. Het keurmerk kwam tot stand in samenspraak met een aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en wetenschap. Het certificatieschema is geldig van 6 december 2018 tot 1 januari 2022.

Per januari 2020 wordt een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd en ambitieniveaus worden verhoogd. Met het nieuwe schema verwacht de Stichting Milieukeur (SMK) een stevige impuls te geven aan verdere verduurzaming van deze sector.

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen moet een melkveehouder aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste aan de algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens en dier en weidegang. Ten tweede aan de thema’s biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn & diergezondheid.

De schatting is dat circa 10% van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen. FrieslandCampina heeft al aangegeven met haar TopZuivellijn aan te willen sluiten bij de eisen van het keurmerk. Een aantal retailers wil producten met het keurmerk in het winkelschap leggen.

Certificatieschema On the way tot PlanetProof Zuivel

De certificatieschema’s voor On the Way to PlanetProof Melk en Zuivelproducten (bewerkte/verwerkte producten) en ondersteunende documenten kun je downloaden via deze link.