CRV past FosfaatPlanner aan

CRV voert een aantal wijzigingen door in haar FosfaatPlanner. Aanleiding zijn volgens de fokkerijorganisatie nieuwe richtlijnen van RVO.nl.

De werkzaamheden zijn naar verwachting half december afgerond. Als gevolg van de wijziging kunnen melkveehouders anders uitkomen wat betreft hun fosfaatproductie. Melkveehouders met vragen kunnen bij de helpdesk terecht voor tekst en uitleg.

Alle dieren naar diercategorie 100

Alle dieren, waarvan eerder dit jaar handmatig het productiedoel is gewijzigd, zijn aangepast naar diercategorie 100. De indeling van de dieren in diercategorieën is bepaald op basis van de typering van het bedrijf, de bloedvoering en haarkleur van het dier. Volgens de nieuwe richtlijnen van RVO.nl kan het productiedoel maar eenmalig wijzigen. Zo kunnen veehouders dieren, die als productiedoel melk hebben, alleen voor de laatste levensfase op categorie vlees zetten.

Een van de wijzigingen is dat geboren kalveren op een melkveebedrijf die niet aangehouden worden, ten minste de eerste 14 dagen in diercategorie 101 vallen. - Foto: Anne van der Woude

Rundveestaat in FosfaatPlanner

Per 10 december is in de FosfaatPlanner een derde tabblad te vinden onder de noemer Rundveestaat. Op dit tabblad staat een lijst met dieren die dit jaar op betreffend bedrijf hebben gestaan. Ook worden verwachte geboortes in de rest van het jaar vermeld. Deze Rundveestaat is een vervanger van de rundveestaat uit Veemanager en geldt volgens CRV voor de NVWA als leidend. Boven de lijst staat een samenvatting met het gemiddeld aantal dieren per diercategorie per maand en voor het hele jaar. Met behulp van deze aantallen en de gemiddelde melkproductie per koe wordt een forfaitaire fosfaatproductie berekend.

Kalveren eerste 14 dagen in categorie 101

Een van de wijzigingen is dat geboren kalveren op een melkveebedrijf die niet aangehouden worden, ten minste de eerste 14 dagen in diercategorie 101 vallen. Vanaf dag 15 mag de veehouder zelf bepalen welke diercategorie het beste past. CRV plaatst vaarskalveren van vleesrassen en alle stierkalveren vanaf dag 15 standaard in diercategorie 115. Vanaf 15 dagen vallen deze kalveren dan buiten de diercategorieën waar fosfaatrechten voor nodig zijn.

Afgekalfde dieren in diercategorie 100

Afgekalfde dieren belanden allemaal in diercategorie 100. Bij het afmesten van een koe na de melkgevende periode moet een afmestperiode worden ingevoerd. Dit kan in het scherm Individueel dier. Het dier wordt dan ingedeeld in een vleescategorie.

Zoogkoeienhouders hebben voor jongvee dat later niet bestemd is een zoogkoe te worden geen fosfaatrechten nodig. Deze dieren mogen in de vleescategorieën worden gezet.

Eigen (fok)stier

Als een melkveehouder gebruik maakt van een eigen stier moet hij het levensdoel ook aanpassen in tabblad Individueel dier. Voor een eigen fokstier geldt dat er in het eerste levensjaar fosfaatrechten nodig zijn.