CDA wil fosfaatbank voor knelgevallen benutten

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil de fosfaatbank gaan benutten om de bedrijven die door de rechter zijn beoordeeld als knelgeval in het fosfaatrechtenstelsel te ondersteunen.

Hij zal zijn voorstel later vanmiddag in het debat in de Tweede Kamer voorleggen aan landbouwminister Carola Schouten. Welke knelgevallen dan in aanmerking mogen komen voor deze fosfaatrechten, moet de rechter bepalen, vindt Geurts. De minister en de Knelgevallencommissie Kalden gaven eerder aan dat de groep knelgevallen niet goed af te bakenen was. Daarom wil Geurts dit nu aan de rechter overlaten.

Fosfaatbank

De fosfaatbank is onderdeel van het fosfaatrechtenstelsel en heeft als doel om grondgebonden en jonge ondernemers te ondersteunen. De bank is van belang voor de Europese goedkeuring van het stelsel, in het kader van staatssteun. Hiervoor geldt dat de fosfaatrechten uitgedeeld mogen worden als ze ook bijdragen aan het verduurzamen van de melkveehouderij. Eerder gaf minister Carola Schouten hierom aan dat de fosfaatbank niet gebruikt kan worden voor knelgevallen.

Wat Schouten van het plan van Geurts vindt, moet tijdens het debat (vandaag tot 19.30 uur) duidelijk worden. “Brussel lijkt bereid te zijn om mee te werken aan een oplossing”, voegt Geurts er aan toe.

Geurts pleit voor een commissie waarin het ministerie, het CBS en vertegenwoordigers van Innovatief uit de Knel gaan bekijken hoe de fosfaatproductie van de veestapel wordt berekend en of hier geen fouten in zijn gemaakt. - Foto: ANP

Of er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het plan van Geurts is nog onduidelijk. VVD-er Helma Lodders steunt het voorstel van Geurts.

Wel lijkt er een ruime meerderheid die pleit voor coulance in de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel voor boeren die nog steeds in afwachting zijn van de beoordeling van hun beroep- of bezwaarprocedure.

Om de boeren van Innovatief in de Knel tegemoet te komen, pleit Geurts voor een commissie waarin het ministerie, het CBS en vertegenwoordigers van Innovatief uit de Knel gaan bekijken hoe de fosfaatproductie van de veestapel wordt berekend en of hier geen fouten in zijn gemaakt.

PVV: parlementair onderzoek naar fosfaatrechtenstelsel

PVV-Kamerlid Barry Madlener overweegt een zwaar politiek middel in te zetten in het fosfaatdossier: een parlementair onderzoek. Hij noemt de ontstane situatie een puinhoop.“Wij waren al tegen het plan, maar de uitvoering rammelt ook aan alle kanten. Het is bizar dat dit kan in Nederland”, zegt hij. Met een parlementair onderzoek moet onderzocht worden of er fouten zijn gemaakt in het dossier.

Tjeerd de Groot van D66 vindt het juist onverantwoord om verwachtingen te wekken die de politiek niet waar kan maken, zeker gezien de gevolgen die de maatregelen hebben voor de gezinnen en melkveehouders.

Melkveehouders demonstreren

Voorafgaand aan het debat demonstreerde een groep van zo’n 50 melkveehouders buiten bij de Tweede Kamer tegen de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Met borden met teksten als ‘Innovatie wordt liquidatie’ en ‘Met dit beleid raken we al onze jonge boeren kwijt’ probeerden zij aandacht te vragen voor de problematiek en onzekerheid die het fosfaatrechtenstelsel voor hun bedrijven betekent. Volgens de groep is er, in tegenstelling tot wat minister Schouten zegt, wel ruimte om fosfaatrechten aan knelgevallen toe te kennen.

