Bioboeren stappen naar rechter vanwege fosfaatstelsel

Meerdere biologische melkveehouders gaan het stelsel van fosfaatrechten zoals minister Schouten deze nu hanteert, aanvechten.

Ze starten daartoe een rechtszaak tegen Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Om die rechtszaak te kunnen betalen is via de stichting Save Organic Sector-bioboeren een crowdfundingsactie gestart.

Volgens Roel Oostra, biologisch melkveehouder in Jellum (Friesland) en tevens een van de initiatiefnemers, steunen zeker 100 biologische melkveehouders deze actie. Op dit moment is er € 1.000 binnen. Er wordt gestreefd naar een bedrag van € 60.000.

SOS-biogroep: gang naar rechter onvermijdelijk

Zijn dochter, Nynke Oostra, voorzitter van SOS-biogroep, acht de gang naar de rechter onvermijdelijk. De reden is dat het ministerie van LNV, in de ogen van Oostra, onterecht blijft vasthouden aan een fosfaatregeling die geldt voor alle melkveehouders – gangbaar én biologisch – terwijl biologische boeren meer dan voldoende grond in gebruik hebben om de mest van eigen vee kwijt te kunnen.

Volgens de SOS-bioboeren heeft hun sector dan ook geen schuld aan het landelijk fosfaatoverschot. Nynke Oostra vindt het daarom vreemd dat minister Schouten de bioboeren wel volop laat ‘meebetalen’ aan het fosfaatrechtenstelsel.

Schouten draagt de biologische sector geen warm hart toe met haar starre opstelling

Nynke Hoekstra, voorzitter van SOS-biogroep

Gesprekken met de minister en haar ambtenaren om de bezwaren van de biologische sector uit te leggen, hebben tot nu niets opgeleverd. Daarom stappen de biologische melkveehouders nu naar de rechter. Oostra is heel teleurgesteld in de opstelling van minister Schouten. “Haar kringloopvisie presenteert ze op het erf van een bioboer, maar een warm hart draagt ze die sector niet toe met haar starre opstelling. Ze is bezig de sector kapot te maken!”

Steun van Brussel

Bioboeren voelen zich in hun strijd gesteund door Brussel. Die biedt de Nederlandse overheid de mogelijkheid biologische boeren vrij te stellen, onder de voorwaarde dat Nederland niet meer fosfaat produceert dan volgens de afspraken met Brussel is toegestaan.

Een uitzondering maken voor 450 biologische melkveehouders treft de 24.000 gangbare melkveehouders echt niet hard

Roel Oostra, biologisch melkveehouder in Jellum (Fr.)

Roel Oostra denkt dat het buiten het huidige fosfaatrechtenstelsel laten van bioboeren weinig gevolgen heeft voor de gangbare melkveehouders in verband met het fosfaatplafond. “Door een uitzondering te maken voor 450 biologische melkveehouders worden de 24.000 gangbare melkveehouders echt niet hard getroffen. Dat gaat om een cijfer ver achter de komma.”

‘Derogatie ook voor bioboeren’

Behalve voldoende ruimte om hun mest op eigen grond af te zetten is er volgens Roel Oostra nog een tweede argument. “We mogen als biologische boeren geen gebruik maken van de derogatie, terwijl de derogatie juist de fosfaatdruk extra verhoogd. Het is niet terecht dat we daar nu ook voor moeten opdraaien.”

Hoeveel boeren uiteindelijk zullen aanhaken bij deze rechtszaak kan Oostra niet zeggen. “Wel hebben we al een deskundige advocaat in de arm genomen, Martijn de Winter van Den Hollander advocaten in Middelharnis. Hij doet alleen maar zaken voor bioboeren.”

Biologisch melkveehouder Roel Oostra verwacht dat de zaak vrij spoedig voor de rechter zal komen. “We zijn het nu samen met onze advocaat aan het voorbereiden.”