Zuivelfabriek bij Amsterdam vordert gestaag

Zuivelcoöperatie Amstelgoed NatuurZuivel hoopt komend voorjaar te starten met de productie van streekzuivel.

Dat zegt gebiedscoördinator Mark Kuiper van Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid. Binnen dit collectief is het initiatief tot oprichting van de eigen zuivelfabriek voor de productie van melk, yoghurt en kwark ontstaan.

Inzetten voor weidevogels

Doelstelling is om streekproducten op de markt te brengen van bedrijven die zich inzetten voor weidevogels in Amstelland. Op deze wijze willen de boeren consumenten in de gelegenheid stellen producten uit de eigen streek te kopen waarmee ze de natuurwaarden van het landschap ondersteunen.

De bedoeling was om al dit jaar met de productie te starten, maar het inrichten van het gehuurde pand in Ouderkerk aan de Amstel bleek meer tijd te vragen dan gedacht. De machines moeten nog worden geïnstalleerd.

Capaciteit van 3 tot 4 miljoen melk

De fabriek krijgt een capaciteit van 3 tot 4 miljoen kilo melk. De nodige melk wordt tegen de garantieprijs gekocht van FrieslandCampina. Voordeel is dat de 20 leden van Amstelgoed NatuurZuivel, waarvan het grootste deel melkveehouder, gewoon lid kunnen blijven van FrieslandCampina.

Het enige risico van de deelnemers aan het initiatief is het bedrag dat ze in de nieuwe coöperatie hebben gestoken, zo legt Kuiper uit. Verder kan de coöperatie gebruik maken van POP-3 subsidie. De bedoeling is dat uiteindelijk een deel van de winst terugvloeit naar betere leefomstandigheden voor weidevogels.