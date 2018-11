Vleessector wil aandacht voor drachtig rund bij slachterij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) roept boeren op zich te houden aan de wetgeving betreffende het leveren van drachtige runderen aan een slachthuis.

Aanleiding voor deze oproep waren berichten in de media over aanlevering van hoogdrachtige koeien medio 2017. Hoogdrachtige koeien (vanaf 8,5 maand) mogen volgens de wet niet aangeleverd worden voor de slacht. Indien de koeien het slachtterrein eenmaal bereikt hebben, is men bij wet genoodzaakt deze dieren te verwerken, legt een woordvoerder van COV uit.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bevestigt naar aanleiding van een artikel van RTL Nieuws dat er in 2017 meer waarschuwingen en boetes opgelegd zijn dan in 2014. In 2017 werden 194 waarschuwingen en boetes uitgedeeld, terwijl het in 2014 nog om 114 overtredingen ging. Het totaal aantal geslachte volwassen runderen lag in het jaar 2017 op 653.600, wat betekent dat het in 0,03 % van de gevallen om een hoogdrachtige koe ging.

LTO laat in een reactie aan RTL weten dat het niet altijd bij de boer bekend is hoelang het dier drachtig is. Soms wordt de boer door tegengesteld gedrag van de koe op het verkeerde been gezet. Ook zijn medio 2017 100.000 extra runderen ter slacht aangeboden wegens het overschrijden van de EU-fosfaatregelgeving, wat tevens oorzaak van het verhoogde aantal aangeboden drachtige dieren zou kunnen zijn. Toch vraagt COV-voorzitter Jos Goebbels attent te zijn: “Topdrukte of niet: elk dier moet te allen tijde volgens de eisen aangeboden worden.”