Vaak afwijkingen energievoorziening droge koeien

Ruim 40% van de bedrijven kent bij de droge koeien een afwijking in de energievoorziening.

Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op basis van cijfers uit de Droogstandscheck. Voor de energievoorziening worden NEFA’s en BHBZ in het bloed gemeten. Te hoge waarden wijzen op vrijmaken van vetreserves als gevolg van energietekort in de voeding.

Naast de energievoorziening bepaalt de Droogstandscheck ook de eiwitvoorziening. Daar gaat het bij iets meer dan 30% van de bedrijven mis.

Eiwittekort

GD biedt de Droogstandscheck nu sinds 2 jaar aan. Het blijkt dat bij de afwijking in de eiwitvoorziening er in de meeste gevallen sprake is van een eiwittekort. Dat is af te lezen aan het ureumgehalte in het bloed. Een te krappe eiwitvoorziening kan ertoe leiden dat de droge koeien hun spierreserves gaan gebruiken. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de biestkwaliteit. Een beperkt percentage heeft juist een eiwitoverschot bij de droge koeien, met een hoog ureumgehalte in het bloed tot gevolg.

Meer kans op melkziekte door magnesiumtekort

De resultaten wijzen er volgens GD op dat er nog veel verbetering mogelijk is in het management, huisvesting en het rantsoen van de droge koeien.

Sinds dit voorjaar wordt van de droge koeien ook een indruk gegeven van de magnesiumvoorziening. Koeien die te weinig magnesium binnen krijgen, hebben een verhoogde kans op melkziekte. GD heeft tot nog toe onvoldoende resultaten verzameld om deze gegevens nu al te delen.