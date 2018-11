Skal: geen speciale status voor Orbeseal

Skal Biocontrole creëert geen speciale status voor het gebruik van Orbeseal in de biologische melkveehouderij.

Het middel, een injector voor het antibioticavrij droogzetten van koeien, telt mee voor het maximum aantal behandelingen, mag niet standaard preventief worden gebruikt en alleen na overleg met de dierenarts.

De controle-organisatie vroeg na vragen van veehouders ketenorganisatie Bionext naar een standpunt over het gebruik van Orbeseal. Een aantal veehouders is het er niet mee eens dat Skal Orbeseal beoordeelt als diergeneesmiddel. Voor het gebruik van diergeneesmiddelen worden strikte eisen gesteld vanuit de biologische wetgeving. Het preventief gebruik van Orbeseal is dan ook niet toegestaan in de biologische sector. In geval van niet correct gebruik schrijft Skal daarom een afwijking.

Orbeseal in overleg met veearts toepassen

Bionext liet desgevraagd weten van mening te zijn dat Orbeseal een nuttig middel is en gebruikt mag worden in de biologische melkveehouderij. Wel moet het middel in overleg met de veearts worden toegepast en moet het opgenomen zijn in het behandelplan van de veestapel. Bionext geeft tegelijk wel aan dat massale preventieve behandeling met een geneesmiddel niet past in de biologische werkwijze en daarom niet toegestaan zou moeten worden.

Skal ziet daarom geen reden het beleid aan te passen. De controleorganisatie blijft bij haar standpunt dat Orbeseal een chemisch gesynthetiseerd gangbaar diergeneesmiddel is. Dat wil zeggen dat het meetelt voor het maximum aantal behandelingen en niet standaard preventief mag worden gebruikt, en alleen na overleg met de dierenarts.