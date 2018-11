Schouten: teruggehaalde fosfaatrechten niet voor knelgevallen

De fosfaatruimte die ontstaat bij het terughalen van de fosfaatrechten uit de vleesveehouderij kan niet besteed worden aan melkveebedrijven die al dan niet in de knel zitten.

Dat benadrukt landbouwminister Carola Schouten tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Het ministerie heeft teveel fosfaatrechten uitgegeven ten opzichte van het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo, waardoor er nu geprobeerd moet worden weer onder het plafond te komen. Het terughalen van fosfaatrechten uit de vleesveehouderij moet daaraan bijdragen. De uitgifte van fosfaatrechten aan vleesveehouders heeft geen invloed gehad op de gereserveerde ruimte voor knelgevallen, benadrukt Schouten in reactie op vragen van SGP en VVD.

Moeilijke keuzes

Schouten noemde het fosfaatdossier een dossier met ongelofelijk moeilijke keuzes, ontzettend pijnlijke situaties en helse dilemma’s. Ze heeft daarin steeds geprobeerd de individuele belangen versus de collectieve belangen af te wegen.

Dit is helemaal geen coalitie- of oppositiedingetje

Zoektocht naar fosfaatruimte

De minister zegt ook de afgelopen weken nog gezocht te hebben naar ruimte om knelgevallen in het fosfaatdossier tegemoet te komen. “Ik heb moeten concluderen dat die ruimte, rekening houdend met het brede belang van de sector, er niet is”, zegt de minister met pijn in haar hart. “Dit doet iedereen pijn. Dit is helemaal geen coalitie- of oppositiedingetje”, aldus Schouten.

Innovatief uit de Knel

PVV-Kamerlid Barry Madlener noemt de hele kwestie een vorm van onbehoorlijk bestuur. Hij riep Schouten op om opnieuw in gesprek te gaan met de boeren van Innovatief uit de Knel. Schouten zegt dat een nieuw gesprek geen verandering in de situatie zal opleveren.

Onbenutte fosfaatrechten

VVD en SGP willen voorkomen dat er aan het eind van het jaar grote hoeveelheden fosfaatrechten onbenut zullen blijven. Schouten reageert hierop dat ze geen onbenutte rechten op de plank heeft liggen en dat het erg lastig is om bij veehouders te inventariseren of ze onbenutte fosfaatrechten hebben. Degene die dit zou kunnen, uitvoeringsorganisatie RVO.nl, heeft hier geen tijd voor. Helma Lodders (VVD) wil later dit jaar nog een debat voeren met de minister over fosfaatrechten.

Behandeling bezwaarschriften

RVO.nl heeft inmiddels 80% van de bezwaarschriften op de fosfaatbeschikkingen behandeld. Van de vleesveehouders heeft 95% inmiddels een herbeoordeling gehad op het aantal fosfaatrechten dat ze ontvangen hadden. Van transacties van fosfaatrechten van vleesveehouders naar melkveehouders die stilgelegd waren, zijn inmiddels 70% alsnog behandeld.

Export fokvaarzen

Tijdens het debat wordt duidelijk dat Schouten een uitzonderingspositie voor de export van fokvaarzen in het fosfaatrechtenstelsel niet ziet zitten. Vee&Logistiek Nederland had gevraagd om een oplossing voor de terugloop van de export van fokvee als gevolg van het fosfaatrechtenstelsel.