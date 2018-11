Schouten houdt mestproductie kalverhouderij in de gaten

De mestproductie in de vleeskalverhouderij moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Dit om te voorkomen dat de fosfaatproductie in die sector een extra druk op de Nederlandse fosfaatmestmarkt oplevert. Minister Carola Schouten zei dat op een bijeenkomst van Nederlandse Europarlementariërs in Brussel.

De minister ging in op een vraag van een Twentse melkveehouder die zich zorgen maakt over de fosfaatproductie in de kalverhouderij. Zijn zorg dat die effecten kan hebben op de fosfaatruimte van de melkveehouderij, nam de minister weg. Zij legde uit dat juist daarom schotten zijn gezet tussen verschillende categorieën dierlijke mest.