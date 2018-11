Sancties voor opzet te jonge kalveren

Afgelopen jaar is in verband met de opzet van vleeskalveren jonger dan 14 dagen aan kalverhouders voor 178 kalveren een sanctie opgelegd. Het gaat om 0,01% van het totaal aantal in 2017 opgezette vleeskalveren (2016: 0,008%). Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).

Daarnaast werden 519 kalveren (2016: 598 kalveren) jonger dan 14 dagen aangevoerd op verzamelcentra. In deze gevallen kreeg het verzamelcentrum een sanctie. Aanvoer van kalveren jonger dan 14 dagen is volgens de SKV-reglementen uit gezondheidsoogpunt niet toegestaan. Sinds 2014 worden in opdracht van SKV ook monsters onderzocht op de aanwezigheid van residuen van pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (NSAID’s). Dat leverde net als in 2016 geen monsters op die niet aan de normen voldeden. Minder blank- en rosévleeskalveren SKV registreerde afgelopen jaar in Nederland, Duitsland en België in totaal 1.930 koppels blankvleeskalveren, ruim 6% minder ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal in Nederland opgezette koppels blankvleeskalveren nam wel toe met 5% naar 1.880. Het totaal aantal opgezette blankvleeskalveren daalde met 6% naar 1.169.752. In Nederland was wel sprake van een stijging met 2,5% naar 1.148.551. Wat betreft het aantal opgezette koppels rosévleeskalveren in Nederland, België en Duitsland is er sprake van een daling van bijna 20% naar 3.161. Het aantal opgezette rosévleeskalveren nam wel toe met bijna 1,5% naar 575.924.