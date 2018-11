Rechter treft geen voorziening voor vleesveehouders

De maatregel van de minister om vleesveehouders geen fosfaatrechten toe te kennen voor jongvee dat niet bestemd is voor de fokkerij, wordt voorlopig niet teruggedraaid of buiten werking gezet.

Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven besloten in 4 zaken die door vleesveehouders waren aangespannen.

Voorzieningenrechter Ron Stam zegt dat hij geen oplossing kan bieden voor de veehouders. De kwestie moet in een zogenoemde bodemprocedure worden uitgezocht, vindt hij.

Ten onrechte toegewezen fosfaatrechten

De vleesveehouders zijn in problemen gekomen doordat ze aanvankelijk fosfaatrechten kregen toegewezen. Dat werd in de loop van dit jaar veranderd, omdat de minister tot de conclusie kwam dat de rechten ten onrechte waren toegewezen. Voor het houden van jongveevleesvee zijn geen rechten nodig. Jongvee dat is bedoeld voor de melkveehouderij wordt gerekend tot melkvee en daarvoor zijn wel fosfaatrechten toegekend.

Voor de slacht bedoeld vrouwelijk jongvee

Aanvankelijk kende de minister ook fosfaatrechten toe aan voor de slacht bedoeld vrouwelijk jongvee. De minister kwam zelf tot de conclusie dat dit strijdig was met de Europese regels voor staatssteun. In maart kondigde ze aan dat de regels zouden veranderen en in juli werd dat nog eens bekend gemaakt via een beleidsregel.

Rechten verkocht

Ondertussen had een aantal vleesveehouders de ten onrechte toegekende fosfaatrechten echter al verkocht. Die bedrijven raken nu in de problemen. De rechter erkent dat de situatie voor de betrokken ondernemers problematisch is, maar zij worden niet geholpen door een tussentijds besluit dat de beleidsregels voorlopig buiten werking stelt. De boeren moeten er namelijk rekening mee houden dat ze in de bodemprocedure alsnog ongelijk kunnen krijgen.

Inspelen op de situatie

De rechter zegt dat op voorhand niet kan worden gezegd dat de minister een onrechtmatig besluit heeft genomen door de vleesveehouders hun ten onrechte toegekende fosfaatrechten te ontnemen. Het is volgens de rechter voor de veehouders niet onmogelijk in te spelen op de situatie. Ook al zijn dat voor de veehouder keuzes met een ingrijpend en zwaarwegend karakter, aldus de rechter.