Prijs fosfaatrechten zakt door grens € 230

De prijs voor fosfaatrechten daalt verder door tegenvallende vraag.

De Boerderij-notering zakt met € 12 naar € 228 tot € 231 per netto kilo fosfaat. Handelaren en bemiddelaars zien dat er voldoende aanbod is, maar dat de vraag tegenvalt op dit moment.

Aanbod groter dan vraag

Hoewel de handel deze week nog op gang moet komen, zagen handelaren de prijs vorige week behoorlijk zakken. Het gaat vaak nog om de relatief kleine partijen die worden verhandeld. Omdat het aanbod op dit moment groter is dan de vraag, is de verwachting dat de prijs nog wel iets verder zakt. Omdat aan de andere kant nog wel meer vraag wordt verwacht, zal de daling gering zijn.

Leaserechten

Ook in leaserechten zien handelaren steeds meer beweging komen. Prijs voor deze rechten liggen tussen de € 47,50 en € 50,00 per netto kilo. Melkveehouders die verleasen kopen in veel gevallen de 10% afroming terug in 0%-rechten. Voor deze fosfaatrechten ligt de prijs net iets boven de € 180 per kilo.