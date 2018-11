Pluim voor Nederlandse zuivel om milieu-inspanningen

Nederland heeft, vergeleken met een aantal andere Europese lidstaten, vorig jaar bewezen dat het uitdagingen met betrekking tot milieu en klimaat snel en effectief kan aanpakken.

Andere landen kunnen daar nog wat van leren. Dit maakt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan duidelijk op het jaarcongres van de Europese zuivelindustrie EDA. Nederland moest iets doen om het slepende fosfaatprobleem aan te pakken en bewees vorig jaar dat het in een periode van 9 maanden aan de Europese eisen kon voldoen. Het was een pijnlijk proces, erkende Hogan, want de melkveestapel moest met 122.000 koeien worden gereduceerd en de melkproductie ging met 1,5% omlaag, maar het lukte.

Ierland haalt doelen niet

Ierland kan een voorbeeld nemen aan dit soort voortvarendheid, aldus Hogan. Hij wees erop dat waar de landbouw in de EU verantwoordelijk is voor 10% van alle emissies naar water, lucht en bodem, de Ierse landbouw verantwoordelijk is voor 33% van alle emissies, vooral van methaan en stikstofoxide. Echter, terwijl de Ierse overheid al in juli 2017 een klimaatplan heeft gepubliceerd, een plan gericht op carbon-neutraliteit, de Ierse landbouw nog maar weinig doet. Gevolg daarvan dreigt te zijn dat het de gestelde doelen voor 2020 niet haalt.

Ook grote opgave in Denemarken

Ook Denemarken heeft nog een grote opgave voor de boeg. In dat land zijn zuivel en varkensvlees goed voor 90% van alle CO2-emissies vanuit de landbouw, terwijl ze maar een derde van de productiewaarde en werkgelegenheid in de landbouw vertegenwoordigen. Hogan vergat ondanks de complimenten niet om Nederland er op te wijzen dat de landbouw daar te maken blijft houden met smalle marges op een aantal terreinen.