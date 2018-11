Organic A2 Dairy zoekt nieuwe leveranciers

Organic A2 Dairy in Heino zoekt 10 tot 12 biologische melkveehouders die A2-melk willen leveren via Eko Holland Melk op Maat.

Eigenaar Henk Aa heeft contact met meerdere partijen in Azië die bereid zijn de melk, verwerkt tot melkpoeder, te willen afnemen. Hij stelt leveranciers 10 cent boven de Eko Holland-melkprijs in het vooruitzicht.

Uitdaging is om het gevraagde volume voor de zomer van 2019 bij elkaar te krijgen. Samen met zijn compagnons Ko van Twillert en Jan van Dorp is hij goed voor bijna 4 miljoen kilo melk. Daar moet nog 6 tot 8 miljoen kilo bij.

Deelnemend melkveebedrijf volledig A2-gecertificeerd

De eerste 3 bedrijven hebben zich al gemeld. Van belang is dat de veestapel van deelnemende bedrijven volledig A2-gecertificeerd is. Melkveehouders kunnen volgens Aa via haarmonsters á € 12,50 per koe laten testen of de koeien inderdaad A2-melk produceren. Koeien die niet voldoen, kunnen volgens hem mogelijk worden geruild met A2-koeien van collega-veehouders.

Gezocht: veehouders met ondernemersmentaliteit

Geïnteresseerde melkveehouders kan hij nu nog geen garanties geven wat betreft afzet. Partijen willen alleen een contract als er garanties liggen wat betreft de aanvoer. Aa doet daarom een beroep op het ondernemerschap van veehouders. Als het volume bij elkaar wordt gebracht, is er zicht op contracten met een looptijd van 5 jaar.