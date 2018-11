Nieuwe strategie RFC: scherper, slimmer en duurzamer

FrieslandCampina moet beter presteren, vindt CEO Hein Schumacher. De onderneming moet scherper worden en dichter op de markt zitten.

FrieslandCampina legt de lat de komende jaren hoger voor zichzelf. De onderneming moet scherper in de markt staan, met betere producten, sneller en dichter bij de consument. Het bedrijf wil ook leidend zijn qua duurzaamheid en het wil zich verbeteren met basiszuivel. De kaasbusiness, goed voor bijna 50% van de melkverwerking, moet daarbij weer goed winstgevend worden.

Vegroten en op peil brengen van winstgevendheid

Doel van deze meerjarige operatie is het vergroten en weer op peil brengen van de winstgevendheid. Die was in 2017 ondermaats en zal dat ook over 2018 zijn. De doelstelling van het bedrijf is een rendement op het geïnvesteerde vermogen van 15% en het behalen van een nummer 1 of 2-positie qua prestatieprijs.

CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina. Hij vindt dat de onderneming scherper in de markt moet staan, met betere producten, sneller en dichter bij de consument. - Foto: Anne van der Woude

Lat op vrijwel alle fronten hoger

De nieuwe strategie klinkt niet wereldschokkend, zo wordt toegegeven, maar ondertussen wordt de lat wel op vrijwel alle fronten hoger gelegd. In het verleden is misschien te veel gefocust op alleen de heel winstgevende activiteiten van het concern, bijvoorbeeld babyvoeding. Dat moet anders, klinkt het. Ook de andere activiteiten moeten beter gaan renderen.

Vier kerndoelen in nieuwe strategie

In de nieuwe strategie worden vier kerndoelen genoemd. Het eerste heet ‘winnen met voeding’. Hierbij gaat het om het versterken van de activiteiten in China, Hongkong en Zuidoost-Azië op het gebied van baby- en kindervoeding. Daarnaast worden deze speciaalvoedingsactiviteiten verbreed naar ouderenvoeding, sport- en medicinale voeding. FrieslandCampina spreekt in dit verband van het ‘aansterken en versterken’.

FrieslandCampina is al wel actief op de digitale markt, maar moet daar nog veel sneller en beter worden

Consument en klant 24/7 van dienst zijn

Het tweede heet ‘de consument en klant 24/7 van dienst zijn’. Het leef- en eetpatroon van veel consumenten verandert sterk. FrieslandCampina wil dan niet blijven hangen op de traditionele verkoopplekken, maar de klant volgen en voeding aanbieden op de plek en tijd waar die consument is. Dat vraagt extra flexibiliteit en ook een sterkere inzet op digitale verkoop (e-commerce). Vooral in Azië worden op dit gebied grote stappen gezet. FrieslandCampina is al wel actief op de digitale markt, maar moet daar nog veel sneller en beter worden.

Leidend zijn op gebied van duurzaamheid

Het derde kerndoel is ‘leidend zijn op het gebied van duurzaamheid’. Dat is zowel nodig om een goed verdienmodel te houden als om een goede plek voor zichzelf en de leden van FrieslandCampina te houden in de maatschappij. Vanuit het bedrijfsleven zijn ook klimaatafspraken gemaakt met de overheid. Dat is om zowel nationale als internationaal gestelde doelen te behalen.

RMO van FrieslandCampina. De onderneming wil ook de prestaties in de basiszuivel verbeteren. - Foto: Bert Jansen

Verbeteren prestaties in basiszuivel

Het laatste, en voor de leden misschien wel het meest herkenbare doel, is het verbeteren van de prestaties van FrieslandCampina in de basiszuivel. In de voorbije jaren scoorde de basiszuivel vaak niet bijzonder goed qua rentabiliteit. FrieslandCampina was tevreden als de garantieprijs ermee kon worden betaald. De komende jaren ligt de lat hoger. FrieslandCampina moet de markt voor basiszuivel beter zien te bespelen, onder meer door slimmer te handelen (‘traden’), door de kaasbusiness winstgevender te maken en door te beschikken over een robuust verwerkingsapparaat. FrieslandCampina moet gemakkelijker kunnen schakelen naar producten die de markt vraagt. Dat zal deels gebeuren met inzet van eigen fabrieken, maar de onderneming wil ook vaker met derden gaan samenwerken om hen producten voor FrieslandCampina te laten maken.

Nog steeds bulkzuivel

Daarmee ontkomt het bedrijf er niet aan om nog steeds bulkzuivel te maken, want het grote volume melk dat nu in de kaasbak gaat (bijna 50% van de aanvoer) of in droogtorens wordt verpoederd, kan niet allemaal worden omgezet in producten met een hoge toegevoegde waarde, maar het moet beter dan nu.