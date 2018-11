NVWA: € 1.500 boete bij aanleveren hoogdrachtige koe

Het aanleveren van hoogdrachtige koeien (meer dan 8,5 maand) bij slachthuizen moet zwaarder bestraft worden.

Dat vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Waar nu nog een eerste waarschuwing wordt gegeven, zal in de toekomst een directe boete van € 1.500 worden opgelegd. De NVWA moet de maatregel nog overleggen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wanneer deze maatregel in werking treedt, is nog onbekend.

Verstikking kalf

Reden voor de invoering van een directe boete is voornamelijk dierenwelzijn. Verstikking bij het kalf als gevolg van het doden van de koe is hierbij de voornaamste reden, aldus de NVWA. Onlangs meldden andere media dat de maatregel per direct in werking zal treden. Dit is ontkracht door de NVWA.