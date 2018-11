Minister: laat fosfaatproductie en -rechten overeenkomen

Minister Carola Schouten van landbouw roept boeren op ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie op het bedrijf in evenwicht is met het aantal rechten dat een ondernemer heeft. Dat doet ze in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze uitleg geeft over de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.

Het fosfaatrechtenstelsel wordt, net zoals het dierrechtenstelsel voor varkens- en pluimvee, strafrechtelijk gehandhaafd op basis van de Wet op economische delicten. De zwaarte van de strafrechtelijke sancties is voor het fosfaatrechtenstelsel gelijkgetrokken met de sancties voor het varkens- en pluimveerechtenstelsel.

Voor de handhaving analyseren NVWA en RVO.nl de gegevens van RVO.nl, I&R Rund en de door zuivelondernemingen aangeleverde gegevens. Op basis van deze gegevens worden bedrijven geselecteerd voor verder onderzoek. Dat zal vanaf maart plaatsvinden.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president. - Foto: ANP

Controle NVWA

De NVWA mag ook bij andere controles op het bedrijf naar de naleving van het fosfaatrechtenstelsel op het bedrijf kijken. Als de NVWA een overtreding constateert, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door het Openbaar Ministerie zal worden behandeld. Het OM beoordeelt of de ondernemer vervolgd moet worden en welke strafeis wordt gehanteerd. De strafrechter beoordeelt vervolgens of er een straf moet worden opgelegd en hoe hoog deze straf moet zijn.

Overschrijding fosfaatproductie

Bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel kan rekening worden gehouden met eventueel openstaande bezwaren en beroepen. Als op bedrijfsniveau sprake is van overschrijding van de fosfaatproductie is handhaving aan de orde, waarbij meegewogen kan worden – afhankelijk van de concrete situaties – dat een deel van de beschikkingen wegens openstaand bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Bezwaarprocedures

Vorig week werd duidelijk dat er nog duizenden beroep- en bezwaarprocedures lopen, waardoor veehouders nog niet definitief weten hoeveel fosfaatrechten ze krijgen. Van de bezwaren die tot nu toe zijn afgehandeld, bleek 46% terecht. Daarbij kregen de veehouders in veel gevallen niet volledig gelijk, maar kregen ze een deel van de extra fosfaatrechten waar ze recht op dachten te hebben. Hoeveel fosfaatrechten in totaal nodig zijn om alle bezwaarschriften af te kunnen handelen, kunnen RVO.nl en LNV niet zeggen.