Milcobel verwacht tientallen leveranciers RFC

Enkele tientallen Belgische leveranciers van FrieslandCampina willen overstappen naar Milcobel.

Dit zei voorzitter Dirk Ryckaert eind vorige week op een vrouwendag van de Belgische coöperatie, zo meldt vakblad Landbouwleven.

Als reden noemen de leveranciers van FrieslandCampina de verplichte overgang naar weidemelk per 2019. Veel Belgische veehouders vinden het moeilijk om aan die eis te voldoen vanwege een te kleine huiskavel en een problematische verkaveling.

Volgens Hans de Ruyter, voorzitter PO Dairycam, de producentenorganisatie van FrieslandCampina België, hadden eind oktober nog zo’n 80 leveranciers moeite om aan de eisen voor weidegang te voldoen.

Hogere melkprijs

Een reden voor Belgische melkveehouders om wel bij FrieslandCampina te blijven is de garantieprijs minus 50 cent, die ze sinds begin 2017 ontvangen. Daarmee ontvangen ze meer melkgeld op hun rekening dan ze anders zouden krijgen in België.

FrieslandCampina houdt na de voorgenomen sluiting van de mozzarellafabriek in Bree nog 4 fabrieken over in Vlaanderen. Daar wordt ook deels Nederlandse melk verwerkt.