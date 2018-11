Milcobel houdt oktobervoorschot gelijk op € 36,30

Zuivelbedrijf Milcobel houdt haar voorschotmelkprijs voor de maand oktober stabiel op € 36,30 per 100 kilo.

Dit is de prijs zoals die in Nederland geldt, exclusief btw, na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL en bij een jaarlevering van 800.000 kilo.

De gemiddelde voorschotmelkprijs tot en met oktober komt hiermee op € 33,62 per 100 kilo. Leveranciers met een kwantum van 1,1 miljoen kilo ontvangen 14 cent per 100 kilo meer. De weidepremie bedraagt € 500 per jaar.