Melkveehouders lossen meer af dan zij afschrijven

Sinds 2015 is de gemiddelde verhouding tussen aflossen en afschrijven gekanteld, mede te danken aan het beleid van de banken. Gemiddeld werd vorig jaar 19% méér afgelost dan afgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van Flynth.

Aflossen is het terugbetalen van de financiering vanuit de cashflow. Afschrijven is de boekhoudkundige waardevermindering. Meer afschrijven dan aflossen geeft op korte termijn financiële ruimte. Maar een ondernemer eet daarbij als het ware wel zijn bedrijf op. Verder kunnen hierdoor de fiscale winst en de belastingdruk oplopen, terwijl er geen geld voor beschikbaar is.

Steeds meer financiering met vreemd vermogen

Historische cijfers laten zien dat de financiering met vreemd vermogen al decennialang toeneemt in de melkveehouderij. Vanaf 2009 stijgt de financiering per kilo melk niet meer structureel, vanaf 2010 schommelt het per jaar en sinds 2015 is de daling van lang vreemd vermogen per kilo melk echt ingezet. Vorig jaar was de gemiddelde financiering bij de bedrijven van Flynth € 957.421 of € 1,02 per kilo melk.

Zorg voor evenwicht tussen aflossen en afschrijven

Voor de lange termijn moeten aflossen en afschrijven in evenwicht zijn. Dat betekent dat als een machine of gebouw versleten is – en is afgeschreven – ook de lening die is opgenomen voor de investering is afgelost. Veehouders die de financiële spelregels van evenwicht tussen aflossing en afschrijving volgen, kunnen naast het doen van nieuwe investeringen het bedrijf bij de tijd houden, uitbreiden of overdragen.

Extra ingewikkeld: melkveehouder investeert in grond

Er is echter een complicerende factor: melkveehouders investeren ook in activa die niet slijten: grond. Daarvoor wordt ook geld geleend. Aan de andere kant kan een veehouder investeringen vanuit de cashflow wel afschrijven, maar hoeft die niet af te lossen. Bij individuele investeringen is het echter wel belangrijk dat aflossing gelijk oplopen met de afschrijving.