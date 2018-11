Melkprijzen verder omlaag, gemiddelde daling rond € 2,00

De daling van de melkprijzen zet langzaam door.

De kaasmakers Bel Leerdammer en Cono houden hun prijzen over oktober nog stabiel, zuivelbedrijf Royal A-ware verlaagt de melkprijs over oktober met € 1,50 per 100 kilo.

Sterkste prijsdaling in laatste maanden

Dit is voorlopig wel de sterkste prijsdaling in de laatste maanden. A-ware zegt mee te bewegen met de markt. FrieslandCampina verlaagde de garantieprijs voor de maand november met 75 cent per 100 kilo, Arla en DOC Kaas hielden de prijzen (nog) gelijk, hoewel het moederbedrijf van DOC Kaas, DMK, wel signaleert dat de opbrengsten in de markt teruglopen.

Prijzen lager dan vorig jaar

Ten opzichte van vorig jaar liggen de gemiddelde melkprijzen bij de meeste verwerkers rond de € 2,00 per 100 kilo lager. Negatieve uitschieters zijn Arla en Milcobel. Bij de laatste is het verschil in het lopende gemiddelde ten opzichte van het voorgaande jaar meer dan € 3,50 per 100 kilo negatief, bij Arla ligt het verschil op € 3,20 negatief. De kleinste verschillen noteren Bel Leerdammer en DeltaMilk, met achtereenvolgens € 1,30 en 30 cent per 100 kilo.

Extra mogelijkheden om melkgeld te verdienen

Wie gebruikt maakt van alle extra mogelijkheden om melkgeld erbij te verdienen, dankzij nieuwe regelingen, kan bij A-ware de teruggang beperken van € 2,50 naar € 1,00 per 100 kilo ten opzichte van vorig jaar. Bij DeltaMilk kan zelfs een plus van € 1,20 per 100 kilo worden gerealiseerd. Melkveehouders moeten daarvoor wel deelnemen aan het duurzame huismerk-zuivelprogramma van Albert Heijn. Bij FrieslandCampina bedraagt de gemiddelde achterstand € 1,50 per 100 kilo.