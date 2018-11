Melkaanvoer onder 36.000 ton per dag

De Nederlandse melkaanvoer kwam in oktober uit op gemiddeld 35.765 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De laatste keer dat de dagproductie lager uitviel was in maart 2015.

De redenen voor de afname van de melkproductie laten zich raden. In de eerste plaats is er krimp van de melkveestapel vanwege de fosfaatrechten. Daarnaast speelt ook de droogte een rol in de daling van de dagproductie.

In totaal werd in oktober 1,108 miljoen ton melk opgehaald. Dat is weliswaar iets meer dan in september, maar oktober kende een dag meer. Ten opzichte van oktober vorig jaar werd 64.000 ton minder geproduceerd. Het vetpercentage was met 4,41% dit jaar wel nagenoeg gelijk aan de 4,39% van vorig jaar oktober.

In de eerste 10 maanden van dit jaar is 11,68 miljoen ton melk geleverd, waar dat vorig jaar nog 11,95 miljoen ton was.