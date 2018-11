Kamer wil reactie minister op suggestie dat er fosfaatruimte is

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer heeft minister Carola Schouten van landbouw om een reactie gevraagd op een artikel dat in V-focus is gepubliceerd.

Het artikel, waarin het blad schrijft dat LNV met mest en fosfaatplafonds schuift, veroorzaakt veel onrust in het fosfaatdossier in de melkveehouderij.

Wel of geen fosfaatruimte?

V-Focus schrijft dat het fosfaatplafond voor de melkveehouderij wordt overschreden omdat jongvee voor vleesvee is meegeteld, terwijl dat eerder niet meegeteld werd. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat er nog fosfaatruimte zou zijn voor de melkveehouderij. Het ministerie ontkent dit en voegt er aan toe dat de fosfaat- en stikstofexcretie van runderen in de vleesveehouderij niet in de categorie melkvee, maar in de categorie overig meetelt.

Brandbrief van Vereniging Agrarisch Recht Advocaten

Naast het verzoek van CDA-er Geurts heeft VVD-Kamerlid Helma Lodders de minister ook om een reactie gevraagd op de brandbrief die Vereniging Agrarisch Recht Advocaten heeft gestuurd over het fosfaatreductieplan en de fosfaatwet. De advocaten stellen dat de ontstane situatie voor melkveebedrijven die in de knel zitten uitzichtloos is, omdat ze juridisch ook geen stappen kunnen zetten nadat het CBB heeft aangegeven dat een verzoek voor een voorlopige voorziening geen zin heeft. “De melkveehouder kan nergens meer terecht voor een tijdig juridisch oordeel”, aldus de advocaten. Ze roepen op de juridische afdelingen met spoed te vergroten.

De Tweede Kamer krijgt donderdag uitleg over de situatie van RVO.nl. Dit vindt achter gesloten deuren plaats.